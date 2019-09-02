Певица Слава отправила дочерей Александру и Антонину учиться
В соцсети Instagram певица Слава сообщила поклонникам, что отправила своих дочерей Александру и Антонину учиться. Подписчики обрадовались совместному снимку исполнительницы с наследницами.
Певица Слава активно пользуется социальными сетями, при этом редко публикует семейные фотографии. Сегодня исполнительница решила сделать исключение и показала симок с дочками Александрой и Антониной. На снимке знаменитость запечатлена с ярким макияжем, ее старшая наследница надела белое платье, а младшая - школьную форму. В комментарии певица Слава написала, что Антонина пошла во второй класс, а Александра уже на третьем курсе в институте.
Также исполнительница поздравила всех фанатов с праздником и пожелала им хорошо учиться. Подписчики отметили, что Александра и Антонина очень похожи на свою звездную мать. Многие пожелали знаменитости терпения, а девочкам закончить учебный год на отлично. Новый пост исполнительницы уже набрал более 18 000 лайков.
Певица Слава активно пользуется социальными сетями, при этом редко публикует семейные фотографии. Сегодня исполнительница решила сделать исключение и показала симок с дочками Александрой и Антониной. На снимке знаменитость запечатлена с ярким макияжем, ее старшая наследница надела белое платье, а младшая - школьную форму. В комментарии певица Слава написала, что Антонина пошла во второй класс, а Александра уже на третьем курсе в институте.
Также исполнительница поздравила всех фанатов с праздником и пожелала им хорошо учиться. Подписчики отметили, что Александра и Антонина очень похожи на свою звездную мать. Многие пожелали знаменитости терпения, а девочкам закончить учебный год на отлично. Новый пост исполнительницы уже набрал более 18 000 лайков.