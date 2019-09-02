Певица Слава отправила дочерей Александру и Антонину учиться

Певица Слава активно пользуется социальными сетями, при этом редко публикует семейные фотографии. Сегодня исполнительница решила сделать исключение и показала симок с дочками Александрой и Антониной. На снимке знаменитость запечатлена с ярким макияжем, ее старшая наследница надела белое платье, а младшая - школьную форму. В комментарии певица Слава написала, что Антонина пошла во второй класс, а Александра уже на третьем курсе в институте.Также исполнительница поздравила всех фанатов с праздником и пожелала им хорошо учиться. Подписчики отметили, что Александра и Антонина очень похожи на свою звездную мать. Многие пожелали знаменитости терпения, а девочкам закончить учебный год на отлично. Новый пост исполнительницы уже набрал более 18 000 лайков.