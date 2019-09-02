Экс-участники проекта "Дом-2" Саша Артемова и Евгений Кузин выбрали имя для первенца

Экс-участница проекта "Дом-2" Саша Артемова ожидает появления на свет своего первенца, подбирает вещи для малыша и мебель для его комнаты. В микроблоге в Instagram звезда реалити-шоу делится с поклонниками подробностями своей беременности.Недавно Саша Артемова рассказала, что они с Евгением Кузиным уже выбрали несколько женских и мужских имен, а окончательное решение примут, как только малыш появится на свет. Экс-проектантка отметила, в этот день важно учитывать и святцы, имена святых, которых помнят, так как они хотят крестить ребенка правильно, по традициям.Недавно Саша Артемова рассказывала фанатам, что ей часто хочется в туалет. В последнее время будущая мама плохо спит, так как малыш постоянно пинается.