Анна Хилькевич: "Чувствую облегчение, что мне в школу не нужно"

Анна Хилькевич постоянно общается с фанатами в социальных сетях. По случаю Дня знаний звезда сериала "Универ" решила показать подписчикам в Instagram архивную фотографию. На снимке актриса сидит на диване и держит в руке куклу. В комментарии Анна Хилькевич написала, что ее семья часто переезжала и по этому ей пришлось сменить 4 школы. Но именно это научило знаменитость находить общий язык с незнакомыми людьми. Также актриса поздравила всех с днем знаний и пожелала хорошо учиться.В своей публикации Анна Хилькевич призналась, что чувствует облегчение, поскольку ей не нужно идти в школу. Но также она добавила, что иногда ей хочется вернуться в школьные годы. В конце актриса рассказала историю одной учительницы, которая помогала новым ученикам адаптироваться в классе. Подписчикам понравилось фото звезды "Универа" и пост уже набрал более 30 000 лайков.