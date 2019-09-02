Эксперты назвали наиболее опасные болезни печени





Как известно, вышеназванный орган подвержен атаке со стороны гепатовирусов А, В, С или D. Первый тип болезни является самым безопасным – в народе её назвали «желтухой». В целом, заболевание можно без проблем излечить. Что касается вирусов В, С и D, то они передаются через кровь или половым путём, а также не имеют специфических симптомов. В некоторых случаях гепатит В, С и D могут привести к циррозу, онкологии или печеночной недостаточности. Жировая болезнь названа специалистами «тихим убийцей», так как она действует медленно, но приводит к дисфункции органа со временем.Алкогольный гепатит возникает из-за злоупотребления человеком спиртного – недуг также зачастую перерастает в цирроз. Из-за грибковых, паразитарных и бактериальных инфекций может развиться абсцесс печени. Среди симптомов всех этих заболеваний ученые выделяют боли в передней части живота или поясничной области. Человек также жалуется на повышенную усталость, потерю веса и горьковатый привкус во рту.