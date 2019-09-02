Ученые: От употребления пива не поправляются





Сам по себе алкогольный напиток относится к ряду низкокалорийных, на 100 грамм приходится всего 30-50 Ккал. В одном бокале примерно 100 Ккал, что соответствует одному сандвичу. Стоит, конечно, обратить внимание на то, что существует множество сортов пива. Все они содержат разное количество дрожжей и хмеля, соответственно калорийность также будет отличаться. Более того, ученые из Швейцарии утверждают, что в пиве содержатся полезные молекулы, которые помогают справиться с ожирением и повышают мышечную деятельность организма.Но при чрезмерном употреблении спиртного напитка могут наблюдаться проблемы с печенью и сердцем, а также снижения мужской потенции. Из-за того, что в пиве содержится вещество, которое вызывает привязанность, оно может становится своего рода наркотиком.