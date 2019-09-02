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Светлана Бондарчук отвела в школу внучку Маргариту

Известная предприниматель и редактор Светлана Бондарчук поделилась со своими подписчиками в социальной сети Instagram новым фото. Этот снимок она сделала 2 сентября в первый день учебы внучки Маргариты, которая в этом году пошла в первый класс.
Светлана Бондарчук отвела в школу внучку Маргариту

Юная Маргарита – дочь сына режиссера Федора Бондарчука и Светланы Бондарчук Сергея, с этого дня стала школьницей. «Первая пошла», - гласит подпись предпринимательницы под опубликованными снимками. Одной из первых на эту публикацию отреагировала журналистка Божена Рынска, написавшая в комментариях «В добрый час». Позднее в комментариях к фотографиям с внучкой Бондарчук появились дизайнер Яна Расковалова и киноактриса Янина Студилина.

Напомним, у Светланы и Федора Бондарчуков есть также 5-летняя внучка Вера. Вероятнее всего, ей тоже предстоит начать познавать азы образования уже в следующем году, а пока, судя по снимкам, юная Вера присоединилась к семейству, пришедшему проводить сестру в первый класс.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 13:30

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