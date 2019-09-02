Сергей Лазарев показал, с каким лицом он шел в 1 класс

Сегодня многие звезды отечественного шоу-бизнеса публикуют в социальных сетях архивные фотографии. Сергей Лазарев решил не отставать от своих коллег и показал в своем Instagram черно-белое фото. На снимке видно, что будущий певец одетый в школьную форму, несет портфель и при этом кривляется. В комментарии исполнитель написал: "Всё, что вам надо знать о моем 1 сентября в 1 классе )))". Также Сергей Лазарев добавил, что на этом фото видно невооружённым взглядом, его отношение к школе.В конце певец поздравил своих фанатов с Днем знаний. Подписчикам понравилась фотография исполнителя. Многие отметили, что снимок их рассмешил и поднял настроение. Некоторые начали вспоминать свой первый день в школе. За несколько минут публикация знаменитого исполнителя набрала более 25 000 лайков.