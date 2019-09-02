"Лучше бы каникулы еще подольше продолжались": Екатерина Волкова провела дочь во второй класс

Родители многих школьников начали осень этого года с выбора букетов. Екатерина Волкова не стала исключением, провожая дочь в школу. Однако знаменитость не была в восторге от школьной линейки, назвав праздник "очередным стрессом". В интервью актриса рассказала о сборах дочери в школу, как они выбирали "тетради, линейки и блокноты". После этого звездная мама пыталась записать Лизу на прошлогодние кружки, однако этого не случилось из-за сбоя в системе.Екатерина Волкова рассказала, что утром не пришлось долго уговаривать ребенка вставать, так как Лиза проснулась сама в 6 утра и стала заниматься примеркой школьной формы. По словам актрисы, перед школой дочка "помахала ручкой и ушла". Знаменитость думает, что Лиза вернется со школы со словами: "Лучше бы каникулы еще подольше продолжались".