Приставы отозвали иск о запрете выезда за границу для Анастасии Заворотнюк





Как сообщает пресс-служба суда, во время судебных разбирательств представитель ФССП заявил отказ ведомства от иска. Суд принял это ходатайство. В результате производство в рамках административного заявления ФССП в отношении Анастасии Заворотнюк было прекращено. Отныне в отношении актрисы не будут устанавливаться временные ограничения на выезд за пределы России в связи с тем, что заявитель отказался от иска.Напомним, ранее стало известно, что столичное управление службы судебных приставов подало иск против звезды сериала «Моя прекрасная няня» о том, чтобы временно ограничить артистку в праве выезда за рубеж в связи с задолженностью в размере 1 600 000 рублей.