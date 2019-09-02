Экс-супруг Александры Назаровой скончался от рака после ее измены





А ведь роман между Назаровой и Приходько начинался очень красиво. Они познакомились в шестидесятых годах. Как рассказывала сама актриса, будущий супруг понравился ей сразу, после чего пара начала часто ездить друг к другу в гости. «Страсти кипели очень серьезные. Однажды разругались перед свадьбой по какому-то пустяку. Но после переезда в московскую коммуналку зажили дружно», - вспоминала ранее звезда сериала «Моя прекрасная няня».А вот измена, о которой идет речь, случилась во время отдыха Александры Назаровой в актерском санатории в Московской области, где она, несмотря на свой замужний статус, поддалась обаянию врача Юрия Михайлова. Разорвать эти отношения впоследствии так и не получилось, поскольку они стали причиной беременности актрисы. При этом Назарова все время сожалела, что ушла от первого супруга, и даже подала на развод с Михайловым, едва их сыну исполнилось 2 года.