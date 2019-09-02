Названы 10 продуктов, запрещенных для хранения в холодильнике





От влажности в холодильнике неразрезанный лук плесневеет и становится мягким быстрее положенного срока. Его хранение должно происходить в холодном месте, однако после разрезания не стоит оставлять его под прямыми солнечными лучами. Хорошим вариантом хранения станет герметичная сумка в холодильнике. Высокая концентрация влаги может стать причиной потери вкусовых качеств чеснока. Такому продукту необходимо сухое, хорошо проветриваемое место. Помимо этого, в случае хранения чеснока в холодильнике, его запахом могут пропитаться все продукты.Любителям авокадо необходимо оставлять его вне холодильника, так как процесс созревания плода прерывается охлаждением. Кокосовое масло, впечатляющее своим двухлетним сроком годности, остается суперпродуктом до тех пор, пока оно не в холодильнике. Охлаждение делает текстуру масла густой и трудноразрушаемой.Помидор также следует поместить в миску с фруктами, так как низкие температуры могут способствовать его потускнению. Содержание природных сахаров в варенье делают его кислым, а это помогает сохранению продукта и предотвращает рост бактерий. Рекомендовано хранить лакомство в сухом месте до полугода. Целые дыни и арбузы также следует оставлять вне холодильника для сохранения лучшего вкуса. Разрезав их, эксперты советуют завернуть в пластик и поместить в холодильник не более, чем на четыре дня.