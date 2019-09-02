Александр Плющенко "Гном-гномыч": "Я иду в школу только на следующий год"

Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко Александр Плющенко имеет собственную страницу в соцсети Instagram. У мальчика большое количество поклонников, которые его поддерживают. Недавно наследник фигуриста опубликовал в своем аккаунте новое фото. На снимке он запечатлён в белой футболке с синим рисунком. В комментарии написано, что в школу мальчик идет только в следующем году. Также в публикации Александр Плющенко поздравил первоклашек с Днём знаний и обратился к СМИ с просьбой не выдавать желаемое за действительное.В конце поста написано, что пока сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко занимается с преподавателями дома и уже изучает программу первого класса. Подписчики отметили, что родители приняли верное решения. Пост Гном-гномыча уже набрал большое количество лайков.