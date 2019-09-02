В России могут появиться новые САУ на базе «Курганца-25» и «Бумеранга»
Отечественная САУ 2С35 «Коалиция СВ» может в скором времени обзавестись облегченными модификациями. Сейчас ведется разработка новых легких боевых машин, которые будут основаны на платформах «Курганец-25» и «Бумеранг».
Издание «Оборонно-промышленный потенциал» опубликовало несколько первых изображений этой перспективной техники, рассказав о будущем развитии артиллерии. Речь идет прежде всего о новом дальнобойном вооружении и боеприпасах к нему. А на иллюстрациях изображены принципиально новые самоходные орудия.
Сообщается, что боевые отделения таких облегченных САУ станут необитаемыми, а снаряды и другие боеприпасы будут размещаться в изолированном от экипажа отсеке. Предусматривается в новой технике и наличие системы автоматической подготовки к ведению огня, здесь же присутствуют и пулеметы с дистанционным управлениям, которые будут размещены на башнях и смогут вести огонь как по наземным, так и по воздушным целям.
В то же время в технике планируется реализовать принцип автоматизированного управления огнем через интеграцию этого процесса в общую систему контроля тактического звена. В числе прочих преимущество техники на основе упомянутых выше шасси называется также высокая степень ее защиты от поражения минами.
Издание «Оборонно-промышленный потенциал» опубликовало несколько первых изображений этой перспективной техники, рассказав о будущем развитии артиллерии. Речь идет прежде всего о новом дальнобойном вооружении и боеприпасах к нему. А на иллюстрациях изображены принципиально новые самоходные орудия.
Сообщается, что боевые отделения таких облегченных САУ станут необитаемыми, а снаряды и другие боеприпасы будут размещаться в изолированном от экипажа отсеке. Предусматривается в новой технике и наличие системы автоматической подготовки к ведению огня, здесь же присутствуют и пулеметы с дистанционным управлениям, которые будут размещены на башнях и смогут вести огонь как по наземным, так и по воздушным целям.
В то же время в технике планируется реализовать принцип автоматизированного управления огнем через интеграцию этого процесса в общую систему контроля тактического звена. В числе прочих преимущество техники на основе упомянутых выше шасси называется также высокая степень ее защиты от поражения минами.
Проекты САУ на шасси "Курганец" и "Бумеранг". Иллюстрация из журнала "Оборонно-промышленный потенциал" - https://t.co/V6F1LgWjo5. pic.twitter.com/8217KdEafh— Komandante (@KomandanteS17) 1 вересня 2019 р.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 12:28