В России могут появиться новые САУ на базе «Курганца-25» и «Бумеранга»

Издание «Оборонно-промышленный потенциал» опубликовало несколько первых изображений этой перспективной техники, рассказав о будущем развитии артиллерии. Речь идет прежде всего о новом дальнобойном вооружении и боеприпасах к нему. А на иллюстрациях изображены принципиально новые самоходные орудия.Сообщается, что боевые отделения таких облегченных САУ станут необитаемыми, а снаряды и другие боеприпасы будут размещаться в изолированном от экипажа отсеке. Предусматривается в новой технике и наличие системы автоматической подготовки к ведению огня, здесь же присутствуют и пулеметы с дистанционным управлениям, которые будут размещены на башнях и смогут вести огонь как по наземным, так и по воздушным целям.В то же время в технике планируется реализовать принцип автоматизированного управления огнем через интеграцию этого процесса в общую систему контроля тактического звена. В числе прочих преимущество техники на основе упомянутых выше шасси называется также высокая степень ее защиты от поражения минами.