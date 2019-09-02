Растительная диета может наносить вред интеллекту будущего поколения





Медики утверждают, что основной недостаток растительной диеты в недополучении белков животного происхождения. Существуют растительные аналоги, такие как горох, фасоль и бобы. Но эти продукты хуже усваиваются и отличаются по аминокислотному составу. Также вегетарианцы могут ощущать нехватку витамина А, который выполняет ряд важных биохимических функций. При его нехватке в организме человека может ухудшаться зрение и наблюдаться снижение иммунной функции.Переход на растительные диеты снижает потребление холина, который является ключевым при беременности. Его употребление в пищу необходимо для развития структуры головного и спинного мозга у ребенка. Вещество влияет на память и мышечный контроль матери и младенца. Также среди вегетарианцев распространено снижение количество эритроцитов и содержания гемоглобина в крови, которые возникают из-за отказа от легкоусваемого железа, содержащегося в мясе.