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Растительная диета может наносить вред интеллекту будущего поколения

Британский врач-диетолог Эмма Дербшир отметила, что переход на растительную диету может нести за собой неожиданные последствия. Особенно вегетарианство навредит будущим мамам во время беременности, так как организм не будет получать необходимой дозы полезных веществ.
Растительная диета может наносить вред интеллекту будущего поколения

Медики утверждают, что основной недостаток растительной диеты в недополучении белков животного происхождения. Существуют растительные аналоги, такие как горох, фасоль и бобы. Но эти продукты хуже усваиваются и отличаются по аминокислотному составу. Также вегетарианцы могут ощущать нехватку витамина А, который выполняет ряд важных биохимических функций. При его нехватке в организме человека может ухудшаться зрение и наблюдаться снижение иммунной функции.

Переход на растительные диеты снижает потребление холина, который является ключевым при беременности. Его употребление в пищу необходимо для развития структуры головного и спинного мозга у ребенка. Вещество влияет на память и мышечный контроль матери и младенца. Также среди вегетарианцев распространено снижение количество эритроцитов и содержания гемоглобина в крови, которые возникают из-за отказа от легкоусваемого железа, содержащегося в мясе.

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Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 12:12

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