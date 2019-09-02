Член жюри «Новой волны» объяснил нервные срывы Киркорова и Лолиты
Сочинский фестиваль «Новая волна» в нынешнем году запомнился сразу несколькими скандальными и неоднозначными историями. Больше всего разговоров ходило вокруг срыва Филиппа Киркорова, а также расплакавшейся Лолиты Милявской. Прояснить ситуацию взялся один из членов жюри конкурса, фронтмен группы Антон Беляев.
По словам Беляева, публичные люди часто находятся в стрессовых ситуациях, а выступление для них становится многократно увеличенным стрессом. Люди же при этом думают, что страшно начинающим артистам, которые на заре своей карьеры выступают в небольших залах перед несколькими десятками человек. Но, утверждает музыкант, на самом деле, чем больше аудитория, тем больше стресса испытывают артисты, поскольку цена ошибки в таким случае многократно возрастает, передает URA.RU.
Такими словами Антон Беляев объяснил резонансный случай с расплакавшейся во время исполнения песни Анжелики Варум Лолитой, а также скандал с Филиппом Киркоровым, который сорвался на организаторах фестиваля и во время репетиции позволил себе громкие нецензурные высказывания в их адрес.
По словам Беляева, публичные люди часто находятся в стрессовых ситуациях, а выступление для них становится многократно увеличенным стрессом. Люди же при этом думают, что страшно начинающим артистам, которые на заре своей карьеры выступают в небольших залах перед несколькими десятками человек. Но, утверждает музыкант, на самом деле, чем больше аудитория, тем больше стресса испытывают артисты, поскольку цена ошибки в таким случае многократно возрастает, передает URA.RU.
Такими словами Антон Беляев объяснил резонансный случай с расплакавшейся во время исполнения песни Анжелики Варум Лолитой, а также скандал с Филиппом Киркоровым, который сорвался на организаторах фестиваля и во время репетиции позволил себе громкие нецензурные высказывания в их адрес.
Культура
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 12:00