Медики перечислили 7 способов защиты от рака кожи





Во-первых, нужно использовать солнцезащитные крема не только на пляже. Во-вторых, летом необходимо обязательно носить головной убор: таким образом, люди защитят лицо и шею. В-третьих, в разгар солнечной активности крайне не рекомендуется длительное время находиться под открытым солнцем – лучше выбирать места в тени деревьев. Стоит задуматься и о ношении максимально закрытой одежды наподобие длинных юбок или брюк, а также блуз, закрывающих плечи и руки.В период с 11:00 до 16:00 лучше не находиться на солнце, подчеркивают врачи. Кожу вокруг глаз и сетчатку помогут уберечь солнцезащитные очки. В заключении, специалисты рекомендуют добавить в свой рацион больше продуктов, богатых на антиоксиданты, витамины А и Е. Речь идёт об орехах, семечках, тыкве, моркови и других полезных овощах и фруктах.