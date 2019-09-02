"В школе я была уродом": Анна Седокова опубликовала архивные фото

Анна Седокова любит общаться с фанатами и часто делает публикации в социальных сетях. Сегодня исполнительница решила поделиться с подписчиками в Instagram своими архивными снимками. В комментарии исполнительница написала, что в школе она была самой не популярной девочкой и изгоем. Она добавила, что плакала в туалете, когда на дискотеке все танцевали парами. Сейчас знаменитость понимает, что в этом нет ничего страшного и скорее всего на нее не обращали внимание из-за того, что ее семья жила бедно. Также Анна Седокова рассказала, что в школе ее считали предательницей, поскольку ее мать работала учителем.В конце своего поста певица обратилась к подписчикам и написала, что не стоит обращать внимание на недругов в школе. Также она добавила, что все изменится и "гадкий утенок" обязательно превратится в прекрасного лебедя. Подписчики написали, что сейчас исполнительница выглядит идеально. Всего за несколько минут пост набрал более 45 000 лайков.