Мэл Гибсон сыграет главную роль в новой экранизации «Одиссеи»





Примечательно, что никаких новых деталей об этом проекте его продюсеры пока не раскрывают. Известны лишь имена сценаристов и исполнителя роли Одиссея. Эта экранизация станет уже не первой попыткой перенести на большой экран вторую по значимости поэмы Гомера после «Иллиады». Это история о приключениях Одиссея в мире, наполненном мифическими существами во времена после окончания знаменитой Троянской войны.63-летний Мэл Гибсон хорошо знаком зрителю по ролям в таких популярных фильмах, как «Смертельное оружие», «Храброе сердце» и других. Кроме того, обладатель премии «Оскар» пробовал себя и в качестве режиссера.