Светлана Немоляева снялась в фильме «Дипломат» вместе с сыном и внучкой





По словам Светланы Немоляевой, работать вместе с Лазаревым-младшим и своей внучкой Полиной на одной съемочной площадке было для нее «необычно», поскольку подобное происходит довольно редко. По сюжету нового фильма герой Лазарева – дипломат МИД России, однако связи, которые герой пытается налаживать, ничего общего с дипломатией и внешней политикой не имеют. Будучи человеком семейным, мужчина постоянно оказывает знаки внимания своей бывшей пассии, а за пределами России у него и вовсе заведено немало любовниц.Немоляева в картине играет роль матери главного героя, поэтому признается, что такое совпадение было для нее особенно приятным. «Мы очень редко снимаемся вместе, поэтому такой случай всегда воспринимается как большая радость», - подчеркивает артистка. Примечательно, что в одном из эпизодов фильма снялась даже внучка 82-летней актрисы.