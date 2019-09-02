Фильм "Чернобыль. Зона отчуждения" будет иметь три альтернативных финала
Премьера полнометражного фильма "Чернобыль. Зона отчуждения" планируется на середину сентября на российском платном сервисе для просмотра фильмов, сериалов и шоу ТНТ-Premier. Создатели кинокартины предложат зрителю три альтернативных финала.
Создатели телесериала "Чернобыль. Зона отчуждения" приняли решения не снимать третий сезон, однако вместо него выпустить полнометражную кинокартину. По сюжету она будет иметь три альтернативных финала и фильма. Каждый из них станет отдельной историей, а для их понимания не обязательно предварительно смотреть сериал.
Основу сюжета составляет трагедия в Чернобыле. Действие происходит в разное время - в 1986 и 2013 годах. Ведущие персонажи вынужденно оказываются в Припяти, где с ними начинают происходить события мистического характера.
Создатели телесериала "Чернобыль. Зона отчуждения" приняли решения не снимать третий сезон, однако вместо него выпустить полнометражную кинокартину. По сюжету она будет иметь три альтернативных финала и фильма. Каждый из них станет отдельной историей, а для их понимания не обязательно предварительно смотреть сериал.
Основу сюжета составляет трагедия в Чернобыле. Действие происходит в разное время - в 1986 и 2013 годах. Ведущие персонажи вынужденно оказываются в Припяти, где с ними начинают происходить события мистического характера.
Культура
Добавил: Федотова Антонина Сегодня, 11:30