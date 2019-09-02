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Мария Михалкова-Кончаловская призналась в чувстве дискомфорта из-за звездного происхождения

На своей Instagram страничке дочь актрисы Любови Толкалиной и режиссера Егора Кончаловского призналась в чувстве дискомфорта, которое преследовало ее благодаря звездному происхождению. Чтобы избавиться от этого, дочь знаменитостей направляет свою энергию на саморазвитие и борьбу с комплексами.
Мария Михалкова-Кончаловская призналась в чувстве дискомфорта из-за звездного происхождения

Мария Михалкова-Кончаловская ведет общение в социальной сети с подписчиками искренне и даже затрагивает тему своих личных переживаний из-за звездного статуса. Художница позиционирует себя как личность, у которой присутствует четко сформулированная система ценностей и вера в свои силы. Но несмотря на это, наличие психологических масок является частью жизни каждого человека. "Мы ежедневно адаптируемся под заданную обстановку, потому что в социуме невозможно без определенных правил и моделей поведения", - отмечает звезда.

Поклонники поддерживают Марию Михалкову-Кончаловскую в комментариях, но и советуют не пытаться казаться лучше, чем есть на самом деле. Наиболее верный путь к достижению самореализации во всех делах - это оставаться самим собой.

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Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 11:21

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