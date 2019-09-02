Игорь Николаев рассказал, что его бабушка пела в хоре Троицкого собора в Саратове

Недавно Игорь Николаев прибыл в Саратов, чтобы сегодня вечером выступить в ТЮЗе для учителей и преподавателей ВУЗов, а также лауреатов профессиональной премии «Высота». Перед концертом исполнитель решил пройтись по местам своего детства. На странице в социальной сети Instagram знаменитость опубликовал фонографию на фоне Троицкого собора в Саратове. В комментарии Игорь Николаев написал, что именно в этом храме, в хоре пела его покойная бабушка Александра Анисимовна Николаева.Преданные поклонники исполнителя пожелали ему хорошо выступить и попросили опубликовать снимки и видео с концерта. Некоторые были удивлены, что родственница Игорь Николаев пела в хоре Троицкого собора. За несколько минут пост исполнителя набрал большое количество лайков.