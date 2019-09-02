Александра Булычева назвала мелодрамы «лекарством от настоящей жизни»





По словам Булычевой, аудитория, особенно ее женская часть, очень любит мелодрамы. Многие даже представляют себя на месте героинь таких фильмов и остро сопереживают им в течение всего развития сюжета. «Проще говоря, скучный и однообразный сюжет своей жизни многие таким образом могут приукрасить благодаря эмоциям, полученным от просмотра фильма», - заявила актриса, подчеркнув, что считает мелодрамы своего рода «лекарством от настоящей жизни».При этом, как признается артистка, сама она не очень любит смотреть такие картины. По ее словам, она не смотрела даже очень популярные сериалы последних лет и даже объяснила причину подобного выбора. Как оказалось, себя Александра Булычева считает очень увлекающимся человеком, который не может остановиться. Однажды, рассказывает актриса, режиссер посоветовал ей готовиться к роли через просмотр второго сезона известного телешоу «Фарго», она же решила смотреть этот фильм с самого начала и потеряла при этом немало драгоценного времени.