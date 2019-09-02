54-летняя Таисия Повалий постройнела, отказавшись от мучного и сладкого

Таисия Повалий призналась, что только физические нагрузки не помогают ей поддерживать себя в форме, так как после них знаменитость испытывает трудности с контролем аппетита. В связи с этим певица села на диету, исключив из своего рациона некоторые продукты. Она отказалась от сладкого, мучного и даже любимого мороженого.Однако Таисия Повалий заявляет, что вопреки диете она может себе позволить жареную картошку с салом, а умение вовремя остановиться считает главным. По мнению артистки, нельзя слишком "распускать" себя, цитирует её слова издание "Телепрограмма".