Павел Воля показал, как он выглядел в первом классе

Павел Воля активно пользуется социальными сетями и делится с фанатами всем, что происходит в его жизни. Несколько часов назад резидент и ведущий Comedy Club опубликовал в Instagram свою архивную фотографию. На снимке Павел Воля запечатлен в школьной форме за партой. В комментарии знаменитость написал, что кадр был сделан 1 сентября 1986 года. Также супруг Ляйсан Утяшевой пожелал удачи всем, кто отправился учиться. В конце своего поста он добавил, что школьникам необходимо больше читать, поскольку потом у них просто не будет времени на это.Подписчики начали обсуждать, как выглядел Павел Воля в первом классе. Многие пришли к выводу, что телеведущий был весьма спокойным и даже скромным мальчиком. Также фанаты отметили, что сын Роберт похож на отца в детстве. За весьма короткий промежуток времени публикация набрала более 223 000 лайков.