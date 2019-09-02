АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Плавание в бассейне чревато появлением четырех…
EUR 73.38 USD 66.49
Курс валют на 31.08.2019

Павел Воля показал, как он выглядел в первом классе

В социальной сети Instagram Павел Воля опубликовал архивное фото, показав как он выглядел в первом классе. Подписчики пришли в восторг от поста знаменитости.
Павел Воля показал, как он выглядел в первом классе

Павел Воля активно пользуется социальными сетями и делится с фанатами всем, что происходит в его жизни. Несколько часов назад резидент и ведущий Comedy Club опубликовал в Instagram свою архивную фотографию. На снимке Павел Воля запечатлен в школьной форме за партой. В комментарии знаменитость написал, что кадр был сделан 1 сентября 1986 года. Также супруг Ляйсан Утяшевой пожелал удачи всем, кто отправился учиться. В конце своего поста он добавил, что школьникам необходимо больше читать, поскольку потом у них просто не будет времени на это.

Подписчики начали обсуждать, как выглядел Павел Воля в первом классе. Многие пришли к выводу, что телеведущий был весьма спокойным и даже скромным мальчиком. Также фанаты отметили, что сын Роберт похож на отца в детстве. За весьма короткий промежуток времени публикация набрала более 223 000 лайков.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:27

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Игорь Николаев рассказал, что его бабушка пела в хоре Троицкого собора в…
Красноярские школьники нашли сумку с 30 000 рублей и отнесли ее в…
Озвучен рейтинг полезных приложений для…
Немецкий ученый рассказал, что хорошо и плохо для кровеносных…
В массовом ДТП под Волгоградом столкнулись водители из пяти регионов…
В Абакане силовики оцепили стоянку из-за подозрительной…
Елена Проклова поделилась собственным секретом…
Павел Воля показал, как он выглядел в первом…
Дарья Повереннова: «Я прошла через измены и…
Эммануил Виторган заплатил 2 миллиона рублей за четвертое…
Елена Николаева впервые рассказала об отношениях с бывшим мужем…
Беременная Анастасия Решетова тяжело перенесла перелет из…
Эксперт рассказала о простейшем способе замедлить…
Космический лифт будет перевозить астронавтов между орбитой Земли и…
Андрей Разин назвал Владимира Преснякова и Наталью Подольскую "лучшей семьей…
Медики рассказали о пользе…
National Interest сравнил российский самолет ДРЛО А-100 с E-3 Sentry ВВС…
Массовая драка в махачкалинском клубе закончилась…
Юлия Барановская отправила сына Арсения в первый…
Дети Пугачевой и Галкина лично работают над образом знаменитой…
Жена Григорьева-Апполонова из "Иванушек" официально подала на…
Дочь Алсу Микелла Абрамова поздравила подписчиков с Днем…
США нашли новую причину для ядерной…
Леонид Агутин поздравил всех с Днем знаний песней про…
Ученые признали сонный паралич совершенно…
Николай Дроздов рассказал, как шел на 1 сентября в годы…
Экономисты рассказали о перспективах рубля в…
Дженнифер Энистон заплатила за свидание с миллионером 750 тысяч…
Филипп Киркоров показал фото, как он шел в первый класс в 1974…
Продюсер Андрей Разин набирает в «Ласковый май» красивых статных…
Анастасия Волочкова: "Любовницы Игоря Вдовина живут на мои…
Плавание в бассейне чревато появлением четырех…
Екатерина Гусева показала свое лицо без…
Таисия Повалий увлекалась творчеством Софии Ротару и Аллы…
Поклонники с трудом узнали располневшего Валерия…
Оксана Воеводина впервые рассказала о причинах развода с экс-королем…
Анастасия Шубская заявила, что материнство изменило ее…
Россия стоит на пороге создания беспилотного танка нового…
Медики назвали главные мифы о…
Вышел последний эпизод сериала «Форс-мажоры», где снималась Меган…
Просмотреть все новости