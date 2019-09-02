Озвучен рейтинг полезных приложений для смартфонов
Специалисты составили рейтинг полезных приложений для смартфонов, которыми чаще всего пользуются в России. Так как современные жители не представляют свою жизнь без гаджетов, список поможет существенно сэкономить и использовать рационально личное время.
На вершине рейтинга приложение «2ГИС», которое может работать без подключения к сети и укажет маршрут к любому заданному объекту. На втором месте расположился сервис «Яндекс.Такси» для онлайн-заказа такси в любую точку. Это приложение уже давно набрало популярность среди пользователей смартфонов разных возрастных категорий.
Также в топ приложений вошел сервис «Едадил», который сообщает о скидках и акционных предложениях в популярных офлайн магазинах. Благодаря приложению можно сравнивать цены и покупать товары по наиболее выгодной цене. Глобальная виртуальная торговая площадка «AliExpress» занимает следующее место в рейтинге. С помощью этого приложения с легкостью можно осуществлять оптовую или розничную покупку товаров производителей из КНР, так как сервис переводит информацию о товарах на разные языки.
Завершает список приложение «Gett», которое позиционирует себя как сервис-такси с самыми лучшими водителями и наиболее безопасным передвижением.
На вершине рейтинга приложение «2ГИС», которое может работать без подключения к сети и укажет маршрут к любому заданному объекту. На втором месте расположился сервис «Яндекс.Такси» для онлайн-заказа такси в любую точку. Это приложение уже давно набрало популярность среди пользователей смартфонов разных возрастных категорий.
Также в топ приложений вошел сервис «Едадил», который сообщает о скидках и акционных предложениях в популярных офлайн магазинах. Благодаря приложению можно сравнивать цены и покупать товары по наиболее выгодной цене. Глобальная виртуальная торговая площадка «AliExpress» занимает следующее место в рейтинге. С помощью этого приложения с легкостью можно осуществлять оптовую или розничную покупку товаров производителей из КНР, так как сервис переводит информацию о товарах на разные языки.
Завершает список приложение «Gett», которое позиционирует себя как сервис-такси с самыми лучшими водителями и наиболее безопасным передвижением.
Технологии
Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 10:54