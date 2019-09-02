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Немецкий ученый рассказал, что хорошо и плохо для кровеносных сосудов

От состояния сосудов зависит здоровье всего организма. Именно они отвечают за обеспечение всех органов питательными веществами и кислородом. А вот кальцификация артерий и сосудов может стать причиной множества заболеваний. Немецкий ученый Мартин Галле рассказал об основных факторах риска для сосудов и о том, что поддерживает их здоровье.

В числе наиболее негативных факторов, которые приводят к разрушению клеток сосудов, по словам профессора Технического университета в Мюнхене и медицинского директора Центра спортивной и профилактической медицины, можно назвать курение. Наличие в сигарете никотина оборачивается сжиманием сосудов, прекращая тем самым обеспечение отдельных областей тела кровью. Кроме того, никотин деструктивно воздействует на внутренние стенки сосудов.

Не менее вреден для сосудов сахар. По словам профессора, он также повреждает внутренние стенки сосудов. Разрушительным действием обладает также холестерин, приводящий к образованию своеобразных островков, способных повреждать артерии и вены. Наконец, разрывам кровеносных сосудов в организме человека способствует и повышенное давление.

А вот для того, чтобы избежать проблем со здоровьем и поддерживать сосудистую систему в хорошем состоянии, Мартин Галле рекомендует заниматься спортом и поддерживать нормальный вес. Кроме всего прочего, по словам ученого, немало пользы принесет употребление пищи, насыщенной жирными кислотами, а также следить за тем, чтобы в рационе всегда присутствовали овощи.

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Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 10:45

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