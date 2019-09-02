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Елена Проклова поделилась собственным секретом красоты

Советская и российская актриса Елена Проклова, которая сегодня отмечает свой 66 день рождения, удивляет поклонников подтянутой фигурой, молодым внешним видом и неудержимой жизненной энергией. Знаменитость отметила, что поддерживает себя в форме при помощи массажа и плавания, но главным секретом её красоты является желание жить.
Елена Проклова поделилась собственным секретом красоты

Елена Проклова предпочитает не рассказывать подробности личной жизни, так как не поощряет показные вещи. По её словам, общественность по праву обсуждает её творческую жизнь. Знаменитость задействована в театре, участвует в съемках в кино и на телевидении. Актриса называет это различными сторонами профессии актрисы. Звезда рассказала, что больше всего любит играть на сцене театра, так как имеет возможность напрямую обменяться энергией с публикой, заряжаясь при этом самостоятельно.

Елена Проклова отдает предпочтение праздновать свои дни рождения в семейном кругу, рядом с близкими. В интервью корреспонденту "Телепрограммы" звезда призналась, что выглядеть на 66 лет она не хочет, в связи чем ухаживает за собой и своим здоровьем. Знаменитость занимается плаванием, каждый день делает массаж, однако главный секрет собственной молодости, заявила она, заключается в желании жить и иметь цели и стремления.

Поскольку Елена Проклова загружена на работе, у неё остается мало времени на бытовые вещи. В свой выходной день артистка с удовольствием может мыть посуду, убирать, готовить или ухаживать за садом. Помимо этого, знаменитость посвящает свободное время чтению книг и живописи.

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Добавил: Федотова Антонина Сегодня, 10:28

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