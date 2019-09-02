Эммануил Виторган заплатил 2 миллиона рублей за четвертое отцовство

Как пишет «Стархит», в помощь 57-летней супруге Виторгана Ирине Млодик за неделю до рождения младшей дочери были наняты две няни. Одна будет присматривать за Кларой, другая – за Этель, которая родилась на полтора года раньше.Виторган-старший признался, что прекрасно понимает всю сложность появления маленьких детей у таких достаточно зрелых родителей. Когда девочки вырастут, он будет находиться в весьма преклонном возрасте, а значит, есть стимул более тщательно следить за собственным здоровьем.