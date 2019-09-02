Дарья Повереннова: «Я прошла через измены и предательства»

«Если вам изменяют, это означает, что в вас что-то не так, поэтому причину проблемы следует искать в себе», - приводит один из комментарий своих подписчиков актриса. По ее словам, она полностью согласна с этим высказыванием. Простить измену, считает знаменитость, можно лишь из-за большой любви к стабильности, привычкам и комфорту. А вот любовь к подобному прощению, по ее словам, не имеет совершенно никакого отношения. «Я настолько уверена в этом, поскольку и сама прошла через измены и предательства», - отмечает Повереннова, добавляя, что «получив по шапке», сумела сделать правильные выводы и выйти из ситуации победительницей.Напомним, Дарья Повереннова выходила замуж несколько раз в своей жизни. Однако в последние годы актриса не делится с общественностью информацией о своей личной жизни, хотя ее фанаты искренне надеются, что в будущем она найдет преданного и достойного мужчину, с которым сможет построить крепкую семью.