Елена Николаева впервые рассказала об отношениях с бывшим мужем Волочковой





В середине минувшего лета Николаева впервые появилась на публике в компании бывшего мужа Волочковой бизнесмена Игоря Вдовина и его 13-летней дочери от брака со знаменитой балериной Ариадной. Всего через несколько недель журналистка поделилась подробностями о своих отношениях с Вдовиным, передает «Телепрограмма».По словам Елены Николаевой, первая искорка между ней и ее нынешним мужчиной проскочила только через несколько месяцев после знакомства. Ведущая телеканала «Россия 1» признается, что бывший муж балерины «захватывал ее довольно красиво». Однако ей все равно потребовалось время для того, чтобы тщательно все обдумать. При этом до отношений с Вдовиным Николаева ставила своим главным приоритетом именно карьеру, но после появления в ее жизни любимого мужчины, многое изменилось.«Это первый человек, словам и решениям которого я, как оказалось, полностью готова подчиниться», - признается девушка.