Эксперт рассказала о простейшем способе замедлить старение





По словам эксперта, люди стареют из-за происходящих в клетках их организма химических процессов, во время которых высвобождаются так называемые радикалы, попадающие в здоровые клетки и истощающие их, лишая коллагена и кислорода. И чем больше свободных радикалов присутствует организме, тем старше выглядит человек. Увеличение их числа часто зависит от плохого питания, алкоголя, малоподвижного образа жизни и курения.Как отмечает Ники Виброу, организм человека нуждается в воде. Но выпивать по 2 литра обычной воды в день может далеко не каждый. Альтернативой воде, считает эксперт, вполне может стать зеленый или белый чай. Сама она признается, что выпивает примерно по 8 чашек этого напитка в день, в результате чего замечает, что ее кожа возвращает себе былую упругость, более того, этот процесс также сопровождается снижением массы тела. По словам Виброу, чай поставляет в организм не только ценную жидкость, но еще и антиоксиданты, что крайне полезно для его состояния.