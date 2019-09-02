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Космический лифт будет перевозить астронавтов между орбитой Земли и Луной

Американские исследователи опубликовали статью, в которой описали план строительства «лифта» между Землей и Луной. По их мнению, благодаря этому решению значительно снизится цена космических путешествий.

Лифт уже получил название Spaceline: он состоит из большого подъемного вала, который будет закрепляться на лунной станции. Космонавты с Земли должны будут добраться до геостационарной орбиты, а затем переместиться в шаттл, который и доставит их до спутника нашей планеты. Данная космическая линия, по сути, станет напоминать первые версии железной дороги. Перемещение космонавтов и снабжения по ней намного проще и легче, чем при обычном полёте в космосе.

Самый лучший материал для строительства шахты лифта – углеродная нанотрубка. Во избежание разрушения из-за гравитационного давления, конструкция лифта с обоих концов должна быть узкой. Помимо этого, ученые должны рассчитать вероятность столкновения космического мусора на околоземной орбите с подъемным валом.

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Наука
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 09:49

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