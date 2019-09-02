Космический лифт будет перевозить астронавтов между орбитой Земли и Луной





Лифт уже получил название Spaceline: он состоит из большого подъемного вала, который будет закрепляться на лунной станции. Космонавты с Земли должны будут добраться до геостационарной орбиты, а затем переместиться в шаттл, который и доставит их до спутника нашей планеты. Данная космическая линия, по сути, станет напоминать первые версии железной дороги. Перемещение космонавтов и снабжения по ней намного проще и легче, чем при обычном полёте в космосе.Самый лучший материал для строительства шахты лифта – углеродная нанотрубка. Во избежание разрушения из-за гравитационного давления, конструкция лифта с обоих концов должна быть узкой. Помимо этого, ученые должны рассчитать вероятность столкновения космического мусора на околоземной орбите с подъемным валом.