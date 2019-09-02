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Беременная Анастасия Решетова тяжело перенесла перелет из Доминиканы

Возлюбленная известного рэпера Тимати Анастасия Решетова с трудностями пережила длительный перелет из Доминиканской республики. На борту самолета у беременной начались проблемы: возобновился токсикоз, боли в голове и спине. Анастасия приняла все необходимые медикаменты и с нетерпением ждала возвращения домой.
Беременная Анастасия Решетова тяжело перенесла перелет из Доминиканы

Анастасия Решетова находилась на восьмом месяце беременности, когда решила отправиться в Майами со своим молодым человеком. Врачи предупреждали невесту Тимати, что это опасный срок для перелетов, который может сказаться на здоровье девушки и будущего ребенка. Но Анастасия очень не хотела пропустить поездку и пошла на большой риск путешествия накануне родов.

Рожать Анастасия будет в Москве в отличие от большинства звезд. Она сообщает в Instagram, что не видит смысла искать клинику за рубежом. На данный момент состояние Анастасии Решетовой пришло в норму, так что она не планирует никаких активных видов деятельности. Напомним, что пополнение молодая пара ожидает с конца сентября до начала октября.

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Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 10:00

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