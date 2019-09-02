Медики рассказали о пользе бананов





Банан необходим людям, имеющим дефицит калия. Помимо этого, он способен снизить вероятность развития гипертонии и заболевания сердца и сосудов. Фрукт может быть использован при предменструальном синдроме у женщин, чтобы снять напряжение.Благодаря содержанию клетчатки, банан - отличный перекус для спортсмена после тренировки. Тем не менее продукт противопоказан к употреблению людям, которые страдают избыточным весом из-за содержания большого количества калорий.