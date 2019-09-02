Юлия Барановская отправила сына Арсения в первый класс

Юлия Барановская воспитывает троих детей Артема, Яну и Арсения. Телеведущая часто делится снимками с наследниками в социальных сетях. Несколько часов назад знаменитость опубликовала фотографию с младшим сыном Арсением. На снимке Юлия Барановская запечатлена в розовом костюме и бежевых туфлях, а ее наследник в школьной форме черного цвета и синем галстуке. В комментарии бывшая супруга футболиста Андрея Аршавина написала, что ее третий ребенок пошел в первый класс. В конце своего поста Юлия Барановская поздравила всех подписчиков с первым учебным днем.Фанаты отреагировали моментально. Они написали множество поздравлений Арсению и его звездной матери. Многие поблагодарили телеведущую за поздравления. Всего за несколько десятков минут публикация знаменитости набрала более 45 000 лайков.