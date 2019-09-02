Дети Пугачевой и Галкина лично работают над образом знаменитой Примадонны

Данный ролик был опубликован на фанатской страничке Лизы Галкиной и демонстрирует, как маленькая дочь Примадонны старательно работает над ее прической. Присутствует рядом и брат-близнец Гарри, который активно высказывает свое мнение по поводу результатов проделанной работы. По словам мальчика, он бы не стал что-то радикально менять в образе знаменитой мамы, а просто оставил бы все как есть. «Лиза, ну не нужно. Я хочу, чтобы мама была и так красивая», - заявляет Гарри. Впрочем, сестра к мнению брата решила не прислушиваться.В самом начале видеозаписи Лиза Галкина также спросила у Примадонны разрешение на то, чтобы сделать ей прическу. Получив от артистки одобрение, девочка приступила к работе.