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Жена Григорьева-Апполонова из "Иванушек" официально подала на развод

Не так давно стало известно о том, что солист группы «Иванушки» Андрей Григорьев-Апполонов разошелся со своей супругой, однако тогда же сообщалось, что пара пока не планирует окончательно разрывать свои отношениях. Да и сам артист неоднократно говорил, что планирует спасти брак. Вот только теперь стало известно, что Марина Банкова подала на развод.
Жена Григорьева-Апполонова из "Иванушек" официально подала на развод

Еще несколько месяцев тому назад Григорьев-Апполонов рассказал о том, что у них с супругой наметился небольшой разрыв в отношениях, поэтому они приняли решение ненадолго разъехаться. Хотя уже тогда появились первые слухи о том, что у супруги артиста появился роман на стороне с игроком БК «Химки» Андреем Зубковым. Но певец продолжал надеяться на воссоединение семьи, даже признавался, что до сих пор любит жену с той же силой, что и в день их первого знакомства.

Однако спасению брака решила препятствовать сама Марина Банкова, которая еще в начале августа подала документы на развод со знаменитым супругом. Как сообщает «Стархит», первое заседание в рамках этого бракоразводного процесса состоялось еще 20 августа, в результате чего супругам, по уже известной традиции дали время на возможное примирение. Если найти общий язык не получится, то еще до середины сентября 2019 года Андрей Григорьев-Апполонов снова станет холостяком.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 08:55

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