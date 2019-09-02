Жена Григорьева-Апполонова из "Иванушек" официально подала на развод





Еще несколько месяцев тому назад Григорьев-Апполонов рассказал о том, что у них с супругой наметился небольшой разрыв в отношениях, поэтому они приняли решение ненадолго разъехаться. Хотя уже тогда появились первые слухи о том, что у супруги артиста появился роман на стороне с игроком БК «Химки» Андреем Зубковым. Но певец продолжал надеяться на воссоединение семьи, даже признавался, что до сих пор любит жену с той же силой, что и в день их первого знакомства.Однако спасению брака решила препятствовать сама Марина Банкова, которая еще в начале августа подала документы на развод со знаменитым супругом. Как сообщает «Стархит», первое заседание в рамках этого бракоразводного процесса состоялось еще 20 августа, в результате чего супругам, по уже известной традиции дали время на возможное примирение. Если найти общий язык не получится, то еще до середины сентября 2019 года Андрей Григорьев-Апполонов снова станет холостяком.