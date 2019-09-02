Дочь Алсу Микелла Абрамова поздравила подписчиков с Днем знаний

Микелла Абрамова активно пользуется социальными сетями и рассказывает своим преданным фанатам все, что происходит в ее жизни. Девочка часто делает публикации, в которых демонстрирует свои вокальные данные. Недавно она показала подписчикам в Instagram новое фото. На снимке дочка знаменитой исполнительницы запечатлена в школьной форме. Кадр был сделал в рамках фотосесси для детского журнала "Кенгуру". В комментарии к своему посту Микелла Абрамова написала:"Поздравляю всех С Днём Знаний!".В конце девочка пожелала своим подписчикам хороших оценок и лёгкого учебного года. Преданные поклонники высоко оценили публикацию дочери Алсу и оставили более 8 000 лайков. Также фанаты написали множество комментариев со своими пожеланиями на текущий учебный год и поблагодарили Микеллу Абрамову за пожелания.