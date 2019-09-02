Дочь Алсу Микелла Абрамова поздравила подписчиков с Днем знаний
В социальной сети Instagram Микелла Абрамова опубликовала новое фото и поздравила подписчиков с Днем знаний. Фанаты поблагодарили дочку певицы Алсу и оставили свои пожелания.
Микелла Абрамова активно пользуется социальными сетями и рассказывает своим преданным фанатам все, что происходит в ее жизни. Девочка часто делает публикации, в которых демонстрирует свои вокальные данные. Недавно она показала подписчикам в Instagram новое фото. На снимке дочка знаменитой исполнительницы запечатлена в школьной форме. Кадр был сделал в рамках фотосесси для детского журнала "Кенгуру". В комментарии к своему посту Микелла Абрамова написала:"Поздравляю всех С Днём Знаний!".
В конце девочка пожелала своим подписчикам хороших оценок и лёгкого учебного года. Преданные поклонники высоко оценили публикацию дочери Алсу и оставили более 8 000 лайков. Также фанаты написали множество комментариев со своими пожеланиями на текущий учебный год и поблагодарили Микеллу Абрамову за пожелания.
Микелла Абрамова активно пользуется социальными сетями и рассказывает своим преданным фанатам все, что происходит в ее жизни. Девочка часто делает публикации, в которых демонстрирует свои вокальные данные. Недавно она показала подписчикам в Instagram новое фото. На снимке дочка знаменитой исполнительницы запечатлена в школьной форме. Кадр был сделал в рамках фотосесси для детского журнала "Кенгуру". В комментарии к своему посту Микелла Абрамова написала:"Поздравляю всех С Днём Знаний!".
В конце девочка пожелала своим подписчикам хороших оценок и лёгкого учебного года. Преданные поклонники высоко оценили публикацию дочери Алсу и оставили более 8 000 лайков. Также фанаты написали множество комментариев со своими пожеланиями на текущий учебный год и поблагодарили Микеллу Абрамову за пожелания.