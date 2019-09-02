Леонид Агутин поздравил всех с Днем знаний песней про Наташку-первоклашку
Известный российский исполнитель Леонид Агутин поздравил всех с Днем знаний песней про Наташку-первоклашку. Ностальгическую композицию он записал прямо в отеле Нижневартовска, где находился на гастролях.
Ранее Филипп Киркоров показал фото, как он шел в первый класс в 1974 году.
«Сегодня светлый день! Начало учебного года! Записал вчера в отеле Нижневартовска ностальгический кусочек, как поздравление всем ученикам и учителям! Будьте счастливы, дорогие люди!» - красноречиво обратился Агутин к своим подписчикам.
Ранее Филипп Киркоров показал фото, как он шел в первый класс в 1974 году.