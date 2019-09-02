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Ученые признали сонный паралич совершенно безопасным

Сонный паралич является совершенно безопасным явлением. С таким утверждением выступили ученые. По их утверждению, это состояние, при котором тело уже находится в состоянии полноценного сна, однако мозг при этом полностью еще не отключился.
Ученые признали сонный паралич совершенно безопасным

В народе сонный паралич прозвали «синдромом старой ведьмы». Впрочем, в медицинских каталогах этого понятия не встретит, нет и способов его лечения. Более того, ученые до сих пор не изучили это состояние человеческого организма, однако утверждают, что оно не несет никакой опасности.

По словам специалистов, во время сонного паралича организм человека не способен преодолевать все стадии сна. В такие периоды у людей может активизироваться сознание, однако тело при этом остается расслабленным и не может двигаться. Коме того, отмечают эксперты, по своему состоянию тело во время этого эффекта действительно приближено к состоянию настоящего паралича – человек остается неподвижным в то время как его мозг уже бодрствует.

Такие моменты, к слову, нередко сопровождаются затруднением дыхания, учащением сердцебиения, отчего люди думают, что их тела на самом деле движутся, а рядом присутствуют какие-то посторонние существа. Выйти из него, по словам медиков, довольно просто. Нужно делать глубокие вдохи, стараться двигать языком, можно также попытаться обдумать задачи на новый день.

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Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 08:24

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