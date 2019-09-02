Николай Дроздов рассказал, как шел на 1 сентября в годы войны





По словам Николая Дроздова, День знаний 1 сентября в год войны никто не праздновал, да и добраться до школы в то время было непросто. «Эти годы были военные годы, и даже период сразу после окончания войны. Не было никаких праздников», - приводит слова Дроздова издание URA.RU.Как вспоминает телеведущий, добираться до школы ему приходилось пешком через лес и речку, а продолжительность этого пути для тогда еще юного школьника составляла около двух километров. «Осенью было еще сносно, а вот зимой в мороз и снег пару километров пешком – это я хорошо запомнил. После учебы во вторую смену, когда уже луна взошла и вокруг темно, на улице становится страшно, стоят какие-то тени, а ты боишься и думаешь, вдруг привидения», - делится своими детскими воспоминаниями знаменитость.