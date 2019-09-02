Филипп Киркоров показал фото, как он шел в первый класс в 1974 году

«Мой 1-й класс: 1974 год, мама и гладиолусы, которые больше меня», - подписал исполнитель архивный снимок, добавив, что в 2019 году сядут за парту и его дети, сын Мартин и дочь Алла-Виктория. Для мальчика это будет первый учебный год, а для девочки – уже второй.

Киркоров признался, что испытывает невероятные непередаваемые чувства. Он пожелал своим наследникам интересной и насыщенной жизни, а многочисленные подписчики поспешили присоединиться к этим теплым словам. Многие отметили, как похож Мартин на своего звездного отца.