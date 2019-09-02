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Дженнифер Энистон заплатила за свидание с миллионером 750 тысяч долларов

Американская киноактриса Дженнифер Энистон, судя по всему, окончательно оправилась от болезненного развода со своим вторым супругом, актером и сценаристом Джастином Теру. Ведь пара рассталась еще два года назад и с тех пор у актрисы не было никаких романов. Но теперь у нее может появиться новый мужчина, за свидание с которым артистка даже выложила брачному агентству 750 000 долларов.
Дженнифер Энистон заплатила за свидание с миллионером 750 тысяч долларов

Звезда сериала «Друзья» не собирается закрываться от романтических отношений и в свои 50 лет решила обратиться за помощью к специалистам агентства знакомств для знаменитостей, где ей пообещали быстро найти вторую половинку. Правда, заплатить за это пришлось внушительную сумму в 750 тысяч. Впрочем, результат не заставил себя ждать. По данным ряда таблоидов, теперь Дженнифер Энистон снова состоит в отношениях.

Ее новым возлюбленным стал мультимиллионер, имя которого не называют. Отмечается лишь, что к шоу-бизнесу он не имеет никакого отношения. Зато уже сейчас есть данные о том, что этот загадочный мужчина имеет серьезные намерения в отношении голливудской актрисы и даже планирует затмить своим отношением к ней ее первого супруга Брэда Питта.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 07:41

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