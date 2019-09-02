Дженнифер Энистон заплатила за свидание с миллионером 750 тысяч долларов





Звезда сериала «Друзья» не собирается закрываться от романтических отношений и в свои 50 лет решила обратиться за помощью к специалистам агентства знакомств для знаменитостей, где ей пообещали быстро найти вторую половинку. Правда, заплатить за это пришлось внушительную сумму в 750 тысяч. Впрочем, результат не заставил себя ждать. По данным ряда таблоидов, теперь Дженнифер Энистон снова состоит в отношениях.Ее новым возлюбленным стал мультимиллионер, имя которого не называют. Отмечается лишь, что к шоу-бизнесу он не имеет никакого отношения. Зато уже сейчас есть данные о том, что этот загадочный мужчина имеет серьезные намерения в отношении голливудской актрисы и даже планирует затмить своим отношением к ней ее первого супруга Брэда Питта.