Продюсер Андрей Разин набирает в «Ласковый май» красивых статных солистов
Известный российский продюсер Андрей Разин рассказал на своей страничке в социальной сети Instagram об условиях отбора участников в группу «Ласковый май». По словам Разина, попасть в группу не смогут музыканты, которым уже за 40 лет, да и за красивые глазки в коллектив не возьмут.
На своей страничке продюсер опубликовал снимок одного из парней, приславшего ему свое фото с резюме. Андрей Разин рассказал об имени соискателя, однако отметил, что «Ласковый май» нуждается не в лайках, а в статных красивых солистах.
«Предлагаю всем желающим направлять резюме. Возраст 18-28 лет», - написал продюсер и добавил адрес своей электронной почты. В этой же публикации Разин попросил не присылать резюме и фотографии тех претендентов, которым уже исполнилось 40 лет. «Мы в группу таких не принимаем», - резюмировал он.
Напомним, недавно у продюсера обострились отношения с многолетним солистом группы Юрием Шатуновым, в результате чего Разин запретил певцу исполнять многие песни «Ласкового мая», оставив ему лишь малоизвестные песни, которые мало кому знакомы.
На своей страничке продюсер опубликовал снимок одного из парней, приславшего ему свое фото с резюме. Андрей Разин рассказал об имени соискателя, однако отметил, что «Ласковый май» нуждается не в лайках, а в статных красивых солистах.
«Предлагаю всем желающим направлять резюме. Возраст 18-28 лет», - написал продюсер и добавил адрес своей электронной почты. В этой же публикации Разин попросил не присылать резюме и фотографии тех претендентов, которым уже исполнилось 40 лет. «Мы в группу таких не принимаем», - резюмировал он.
Напомним, недавно у продюсера обострились отношения с многолетним солистом группы Юрием Шатуновым, в результате чего Разин запретил певцу исполнять многие песни «Ласкового мая», оставив ему лишь малоизвестные песни, которые мало кому знакомы.