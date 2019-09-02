Продюсер Андрей Разин набирает в «Ласковый май» красивых статных солистов

На своей страничке продюсер опубликовал снимок одного из парней, приславшего ему свое фото с резюме. Андрей Разин рассказал об имени соискателя, однако отметил, что «Ласковый май» нуждается не в лайках, а в статных красивых солистах.«Предлагаю всем желающим направлять резюме. Возраст 18-28 лет», - написал продюсер и добавил адрес своей электронной почты. В этой же публикации Разин попросил не присылать резюме и фотографии тех претендентов, которым уже исполнилось 40 лет. «Мы в группу таких не принимаем», - резюмировал он.Напомним, недавно у продюсера обострились отношения с многолетним солистом группы Юрием Шатуновым, в результате чего Разин запретил певцу исполнять многие песни «Ласкового мая», оставив ему лишь малоизвестные песни, которые мало кому знакомы.