Плавание в бассейне чревато появлением четырех болезней





После плавания может возникнуть сыпь на коже. В бассейнах с подогревом и в горячих источниках есть определенные микробы, на которые кожа реагирует появлением зудящей сыпи или даже волдырей, заполненных гноем. Виновником ситуации является бактерия Pseudomonas aeruginoa.Во время нахождения в бассейне вода попадает в ушные каналы, позволяя опасным грибкам оказаться в благоприятных условиях с повышенной влажностью. При этом может развиться отек, сильный зуд и боль, и чаще от подобного явления страдают дети.Другой проблемой после посещения бассейна может стать диарея. При попадании в организм даже небольшого количества воды купающийся рискует заразиться зараженным болезнетворными микробами, такими как E.coli, Shigella, Криптоспоридия норовирус. Даже если вода проходит тщательную очистку, если до этого там побывал кто-то, страдающий диареей, риск заразиться возрастает в разы, поскольку микробы могут сохранять жизнеспособность на протяжении 5 дней.Четвертая болезнь, которая может появиться после купания в бассейне – это проблемы с дыханием. Люди в возрасте 50 лет и старше, маленькие дети и беременные женщины, а также те, кто страдает от хронических инфекций и низкого иммунитета, должны быть предельно осторожными. Чем дольше человек остается в бассейне, тем выше риск заразиться такой бактерией, как бактерии Legionella, вызывающей заболевание легких и дисбаланс дыхательной системы.