В Сети опубликовали данные об уникальном советском автомобиле «Искра», опередившим будущее
Автозавод Ленинского комсомола в 1985 году выпустил уникальный на то время автомобиль, схожий с современным Mercedes-Benz S-Class. Машина обладала кондиционером, прибором ночного видения, «автоматику» и многое другое.
Машина «Искра» получила от разработчиков дюралевый кузов, широкие двери, которые открывались вверх вертикально, дизельный двигатель Elsbett, проекционный экран, аппарат ночного видения. Основным преимуществом советского Mercedes-Benz S-Class был его мотор, способный функционировать на растительном масле, керосине и бензине, а взаимодействовал он вместе с полноприводной системой. Сам двигатель являл собой агрегат на 1,2 литра и мог разогнать транспорт до 1885 км/ч.
Создавали «Искру» в рамках проекта «Автомобиль 2000». Правительство СССР предложило инженерам спрогнозировать, какие машины появятся в мире спустя 15 лет. Автомобиль получил инновационные особенности, но в массовое производство не был запущен. Проект прекратил существование в 1993 году.
Машина «Искра» получила от разработчиков дюралевый кузов, широкие двери, которые открывались вверх вертикально, дизельный двигатель Elsbett, проекционный экран, аппарат ночного видения. Основным преимуществом советского Mercedes-Benz S-Class был его мотор, способный функционировать на растительном масле, керосине и бензине, а взаимодействовал он вместе с полноприводной системой. Сам двигатель являл собой агрегат на 1,2 литра и мог разогнать транспорт до 1885 км/ч.
Создавали «Искру» в рамках проекта «Автомобиль 2000». Правительство СССР предложило инженерам спрогнозировать, какие машины появятся в мире спустя 15 лет. Автомобиль получил инновационные особенности, но в массовое производство не был запущен. Проект прекратил существование в 1993 году.
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 20:20