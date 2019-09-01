Кристина Орбакайте собрала 7-летнюю дочь Клавдию во 2 класс

Снимки внучки Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте опубликовала в Instagram. На них 7-летняя Клавдия позирует в своей новой школьной форме. Дочь артистки примерила на себя черный приталенный жакет и юбку в тон. Образ дополняет белая блузка и современные рюкзак, имеющий запоминающийся принт. Судя по улыбке наследницы артистки подобный внешний вид ей нравится. «На старт, внимание… Начинаем второй учебный год», - написала знаменитость.Поклонники Кристины Орбакайте отметили, что артистка является отличной матерью, так как помогает своей дочери основательно подготовиться к началу учебы. Среди комментариев свою запись оставила и исполнительница Анита Цой. Она пожелала 7-летней внучке Аллы Пугачевой отличного настроения и интересного обучения.Напомним, несмотря на то, что Клавдия пойдет только во второй класс, она уже занимается изучением иностранных языков. Дочь Кристины Орбакайте выбрала испанский, хотя дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина учат французский. Этим летом артистка и ее 7-летняя дочь успели отдохнуть в Латвии. В свободное время Клавдия регулярно посещает балетную студию.