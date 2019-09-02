Екатерина Гусева показала свое лицо без макияжа

Екатерина Гусева отправилась на отдых в Карелию, откуда публикует на своей странице в социальной сети новые изображения. Актриса театра и кино сменила стильные одеяния и каблуки на более удобную одежду и смыла косметику. Одна из недавних фотографий демонстрирует естественность телезвезды. В кадре Екатерина Гусева прислонилась к дереву, показывая лицо без макияжа. Подписчики оценили фото и в восхищении написали в адрес актрисы ряд приятных слов.Гусева по-своему относится к красоте. У нее отсутствует личный косметолог, к тому же с детских лет звезда боится уколов, поэтому не решается на вкалывание ботокса. В целом, по мнению актрисы, хорошее настроение справедливо можно считать залогом красоты.Екатерина Гусева родилась в Москве в семье, где ее родители не имели отношения к творчеству и кино, в частности. Училась в биотехнологическом институте и знаменитой «Щуке». Первый фильм с ее участием вышел в 1997 году, всего в активе артистки десятки кинолент.