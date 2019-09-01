Филипп Киркоров готовится вести своих детей в первый класс

В последний день каникул Филипп Киркоров появился вместе с детьми на премьере мультфильма “Королевские каникулы”. На мероприятии Мартин и Алла-Виктория Киркоровы появились в нарядах от бренда Dolce&Gabbana. Артист напомнил, что его дети в этом году отправляются в 1 класс. Известно, что дочь музыканта переведена из группы подготовки в первый класс еще в прошлом году, поскольку преподаватели заметили ее способности. Сын звезды будет учиться в частной школе.За лето Филипп Киркоров вместе с детьми играл в гольф, катался на американских горках, посетил несколько европейских городов и сменил массу курортов. Во время путешествия семье удалось покормить крокодила курицей и пострелять из ружья, как передает Teleprogramma.