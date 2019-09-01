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Филипп Киркоров готовится вести своих детей в первый класс

Певец Филипп Киркоров рассказал о намерениях повести своих детей в первый класс. Артист показал в Instagram, как провел последний день каникул вместе с Мартином и Аллой-Викторией.

В последний день каникул Филипп Киркоров появился вместе с детьми на премьере мультфильма “Королевские каникулы”. На мероприятии Мартин и Алла-Виктория Киркоровы появились в нарядах от бренда Dolce&Gabbana. Артист напомнил, что его дети в этом году отправляются в 1 класс. Известно, что дочь музыканта переведена из группы подготовки в первый класс еще в прошлом году, поскольку преподаватели заметили ее способности. Сын звезды будет учиться в частной школе.

За лето Филипп Киркоров вместе с детьми играл в гольф, катался на американских горках, посетил несколько европейских городов и сменил массу курортов. Во время путешествия семье удалось покормить крокодила курицей и пострелять из ружья, как передает Teleprogramma.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 20:00

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